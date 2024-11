Ein Thema, das ihm am Herzen liegt, ist die Lehrlingsausbildung. Die müsse praxisorientierter werden. Hier sieht er viel Verbesserungsbedarf, das Schweißen sei ein gutes Beispiel dafür: Für die Lehrabschlussprüfung müssen die Lehrlinge Autogen-Schweißen lernen – etwas, das sie in der Praxis so gut wie nie wieder brauchen werden. Auch das Löten von Kupferleitungen und das PE-Schweißen von Abflussrohren sei in dieser Form fast nur mehr für die Prüfung nötig. Besser wäre es, auch in der Ausbildung zu lernen, wie man Kupferrohre anders reparieren kann oder das Verpressen von unterschiedlichen Rohrmaterialien im Lehrplan zu berücksichtigen: „Dann hätte auch der Ausbildungsbetrieb etwas davon“, so Parlesak.



>>> "Fachkraft gesucht" - Und jetzt?



Auf der anderen Seite spielt die Wärmepumpe in der Ausbildung noch keine Rolle, da reicht auf die Prüfungsfrage „Was ist eine Wärmepumpe?“ schon die Antwort „ein umgedrehter Kühlschrank“ für eine positive Bewertung – so, als müsse ein*e ausgelernte*r Installateur*in nicht mehr über die derzeit wichtigste Heizungstechnologie wissen. Parlesak: „Die Lehrpläne werden freilich vom Bildungsministerium gemacht, aber wenn wir Installateure uns in der Interessensvertretung einig sind und dem Ministerium gegenüber als Experten geeint auftreten, hat das Gewicht.“