Die beiden haben einander bei Bauprojekten kennengelernt und sind bald dahinter gekommen, dass sie zu den wenigen gehören, die sich bei Förderungen wirklich auskennen – und dass sich außerdem ihre Kompetenzen sehr gut ergänzen: Florian Günther ist selbstständiger Finanzierungsexperte und Verbundpartner des Wohnbau-Finanzierungs-Netzwerks Infina, Roman Hürner ist selbstständiger Gebäudetechniker und Energieberater. Nach einer Lehre bei einem Wärmepumpenhersteller hat er den Bachelor in „Energietechnik“ an der FH Wels und den Master in „Gebäudetechnik“ an der FH Pinkafeld gemacht.

Mit Förderraum konzentrieren sich die beiden auf thermische Sanierung und Haustechnik für Gewerbeobjekte und großvolumigen Wohnbau. Dafür haben sie aus ihrer jeweiligen langjährigen Erfahrung auch ein gutes Netzwerk aus HLKS-Planer*innen und Herstellern von Heizungsanlagen aufgebaut, das stets erweitert wird: So haben sie erst kürzlich für einen Kunden die Förderung eines Beleuchtungstauschs abgewickelt, auch hierfür gibt es gute Förderungen.

