Apropos Wartung: Nicht nur dort, sondern generell ist Fachpersonal aktuell ein rares Gut. Wie geht es Ihnen in dieser Hinsicht bei LST?



Friedl: Weitestgehend können wir auf Basis des Umstandes, dass wir ein sehr langfristig agierendes und im positiven Sinne konservatives und vertrauenswürdiges Unternehmen sind, auf eine sehr stabile Mannschaft zurückgreifen. Darüber bin ich sehr froh. Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir gleichzeitig auch ein sehr stark wachsendes Unternehmen sind und dementsprechend darauf angewiesen sind, zusätzliche Mitarbeitende zu bekommen. Und da geht es uns wahrscheinlich nicht viel besser als allen anderen. Das ist sehr, sehr schwierig.

>> Lesen Sie hier: Thomas Friedl zurück bei LST



Mitarbeitende müssen auch regelmäßig geschult werden. Wie ist Ihr internes Schulungswesen organisiert? Wie bringen Sie Ihr Know-how weiter zu Partnern und Kund*innen?



Friedl: Der Know-how-Transfer zu unseren Partnern beginnt beim Vertriebsaußendienstmitarbeitenden. Aber es geht natürlich weiter. Was die Schulung unserer eigenen Techniker*innen oder jener von Partnerunternehmen angeht, sind wir gerade in einem Umbruch. Aus der Tradition heraus war es bis vor kurzem so, dass wir unsere Schulungen von Produktspezialist*innen bzw. dem technischen Support durchführen haben lassen. Aktuell bauen wir ein Schulungszentrum mit dezidierten hauptberuflichen Trainer*innen auf, die dieses Wissen vermitteln. Und nur in den Fällen, wo das wirkliche Produktwissen, das Spezialwissen von Herrn Taferner zum Beispiel erforderlich ist, dort wird dann wirklich durch den Produktspezialist*innen geschult. Es wird kein eigenes Schulungszentrum im Sinne von ausdrücklich ausgegliedertem Gebäude geben, das Schulungszentrum ist vorrangig in Wien angesiedelt bzw. wird in Mönchengladbach für Deutschland angesiedelt sein. Dazu fällt mir ein, wir durften zudem einige Feuerwehren in Österreich und in Deutschland mit Schulungswänden ausrüsten.



Die Branche leidet wie viele andere im Moment unter Lieferkettenproblemen. Wie steht es bei Ihnen um die Lieferfähigkeit?



Friedl: Wir haben zwei Produktionsstandorte, einen hier in Wien und einen in Deutschland und haben dort natürlich das Erfordernis, alles zu bekommen, was unsere Fertigung braucht. Vorrangig sind natürlich aktive elektronische Bauteile problematisch. Aber da kann ich ein großes Lob für unsere Mitarbeitenden im Einkauf aussprechen. Es ist ihnen trotz aller widrigen Umstände immer gelungen, die Komponenten rechtzeitig zu beschaffen. Teilweise zwar zu horrenden Preisen, aber wir haben sie gekriegt und es war für uns immer das Wichtigste, dass wir lieferbar bleiben. Bei den Partnern, die uns Produkte zuliefern, konnten wir mit einer einzigen Ausnahme auf verlässliche Partnerschaften zurückschauen. Wir haben über unsere ganze Geschichte immer viel Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit gelegt, sowohl mit Zulieferpartnern als auch mit Partnern im Sinne der Kund*innenbeziehungen. Wir haben unseren Weg nie verlassen, sind vorwärts gegangen und haben uns zu dem entwickelt, was wir heute sind. Und da ist unser Weg noch nicht zu Ende.