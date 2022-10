Sehen Sie in Sachen Komfort einen Unterschied zwischen wassergeführten Systemen und der Infrarotheizung?



Freimüller: Ja. AEE INTEC hat eine messtechnische Begleituntersuchung von zwei baugleichen Häusern durchgeführt, bei denen eines mit Radiatoren beheizt wurde und das andere mit Infrarotpaneelen. Bei der Infrarotheizung hat die Nutzer*innenzufriedenheit mit der Zeit abgenommen. Wenn Paneele zum Beispiel an der Decke montiert sind, kann es sein, dass aufgrund der Strahlungsasymmetrie die Füße kalt bleiben. Strahlungswärme hat ihre Grenzen, wenn man nicht direkt im Umfeld steht.



Besonders bekannt unter den elektrischen Heizungen sind die Nachtspeicher. Viele Energieversorger bieten diese gar nicht mehr an, ist also auch dieser Weg für Endkund*innen versperrt?



Freimüller: Es gibt sehr viele Nachtspeicher in verschiedenen österreichischen Gebieten. Wir arbeiten mit der Energie AG aktuell an einem Konzept für Nachtspeicher. Irgendwas muss man anbieten, was sollen die Kund*innen denn sonst machen? Wie soll man zum Beispiel einen ganzen Wohnbau umstellen? Da ist ein wassertragendes System nur mit großen Schwierigkeiten realisierbar. Solange der Strom so günstig war wie jetzt, war das kein Problem. Aber ich glaube, wenn schon Elektroheizung, dann ist ein Nachtspeicher immer noch netzdienlicher als eine Direktheizung. Man muss bei den Nachtspeichern zukünftig von der langen Ladezeit und großen Dimensionierung weggehen. Mir schweben Modelle vor, wo ein paar Mal am Tag automatisch Wärme zur Verfügung gestellt wird. Klassische Nachtspeicher sind nicht mehr so sinnvoll, weil es Nachtspitzen wie früher nicht mehr gibt. Daher wären Spitzenlastausgleiche eher am Tag, wenn zum Beispiel Photovoltaikstrom zur Verfügung steht, wichtig. Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, Nachtspeicher direkt mit der eigenen PV-Anlage zu versorgen. An und für sich sind Nachtspeicher leichter mit PV-Anlagen zu betreiben als viele Wärmepumpen, die Anlaufstrom für den Kompressor brauchen, denn beim Nachtspeicher sind viele Einspeisungsstufen möglich. Aber nicht vergessen, es gibt auch Inverter-Wärmepumpen.



Auch Infrarotheizungen lassen sich durchaus mit PV-Anlagen kombinieren…



Freimüller: Das stimmt, aber es muss überlegt werden, wann die Gleichzeitigkeit im Winter da ist. Wenn man einen Anschluss von über 1.5 kW hat, kann nicht stufenlos geschaltet werden, außer die Paneele sind stufenlos dimmbar. Die Photovoltaik hat den Höhepunkt in den warmen Jahreszeiten, da hat man aber den wenigsten Wärmebedarf. Überhaupt wird die Kühlung mit den steigenden Temperaturen in der Sommerzeit zunehmend wichtiger, alleine deshalb können die wassergetragenen Systeme nicht wegkommen. Infrarotpaneele kann man nicht „umdrehen“ und mit einer Klimaanlage hat man erst recht einen zweiten Stromverbraucher.



Wo sehen Sie trotzdem geeignete Anwendungsbereiche für die Infrarotheizung?



Freimüller: Für Bäder oder Einzelanwendungen gibt es mit Infrarot zum Beispiel super Lösungen, das hat schon seine Berechtigung. In Bädern gibt es aufgrund von Flächenmangel oft zu wenig wassertragende Systeme. Das generelle Ablösen von wassergeführten System ist aber ein Wunschdenken. Wir können es uns als Gesellschaft einfach nicht leisten. Wir müssen Energie einsparen und nicht schauen, dass wir mehr verbrauchen.

