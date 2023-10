Für die Wärmewirtschaft stehe außer Frage, dass Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktion von Technologien für eine CO 2 -freie Wärmeversorgung nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll sind. Unternehmen, die bereits in alternative Technologien investiert haben, würden allerdings vor fehlenden Rahmenbedingungen und mangelnder industriepolitischer Sicherheit stehen, bemängelt das SHL-Zukunftsforum.



Mit dem EWG wäre eine Basis geschaffen, um diese Investitionen zu sichern. Weiteres Zögern verhindere Entscheidungen und damit eine langfristige Planbarkeit der Wärmewende, die auch Einsparungen für Haushalte ermöglichen könnte, so die Informationsplattform. „Die Politik kann es sich nicht leisten, das Vertrauen der Branche und Verbraucher*innen und die damit verbundenen milliardenschweren Investitionen in die Wärmewende zu verspielen“, merkt Rotter an.