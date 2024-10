Wie soll es nun weitergehen? Was passiert nun nach der Nationalratswahl, denn spätestens 2025 wird Österreich eine neue Regierung haben, und wo die in Sachen Energiewende ihre Prioritäten setzen wird, ist im Oktober 2024 noch nicht anzusehen. Andreas Rotter sieht das sehr entspannt: „Der Druck kommt aus Brüssel. Wer auch immer in den nächsten Jahren in der Regierung ist, wird die Energiewende nach europäischen Vorgaben umsetzen müssen.“



Er selbst redet mit allen Parteien, selbst der KPÖ, die in Salzburg bei den letzten Wahlen mit dem Wohnthema deutlich zugelegt hat. Die Förderung für den Heizungstausch sei zudem bis 2027 ohnehin gesetzlich beschlossen, in den kommenden Jahren sei also mit der üppigen Dotierung weiter zu rechnen. „Auch darüber hinaus plädieren wir vom Zukunftsforum SHL für eine Beibehaltung der Förderung“, betont Rotter – wenn auch eine Vereinheitlichung, Vereinfachung und eine leichter zugängliche Form der Förderung für ihn sinnvoll wäre. Beispiele dafür? Siehe oben!