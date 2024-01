„Der Rechner unterstützt auch beim richtigen Einbringen des Förderantrags und hilft zudem eine ÖkoFEN Verkaufsberatung in der Region zu finden", fasst Geschäftsführer Stefan Ortner zusammen. Das Prinzip hinter dem Förderrechner ist einfach: Durch die Auswahl des Bundeslandes und statistischen Haushaltsangaben werden individuelle Fragen im Vorfeld geklärt, was eine präzise Berechnung der Fördermöglichkeiten für den Einzelfall ermöglicht.



Insbesondere Pensionist*innen und Familien mit Kindern könnten durch die Zusatzförderung "Sauber heizen für alle" von einer vollständigen Kostenübernahme von bis zu 35.893 Euro profitieren. Der Förderrechner liefert die notwendigen Berechnungen, um festzustellen, ob eine vollständige Kostenübernahme tatsächlich möglich ist.

In diesem Zusammenhang unterstreicht Ortner auch die Bedeutung des Austauschs veralteter Öl- und Gasheizungen durch umweltfreundliche Alternativen. „Der Austausch einer veralteten Öl- und Gasheizung durch eine umweltfreundliche Alternative ist nicht nur kostensparend und umweltfreundlich, sondern auch eine langfristige Investition in den Wert der Immobilie,“ betont Ortner. So günstig wie jetzt sei es noch nie gewesen, seine Heizung zu tauschen.