Na serwas, beim EWP macht das Ministerium aber wirklich ernst: Das war mein erster Gedanke , als ich das 6-seitige Papier mit der konkreten Ausgestaltung des Erneuerbaren-Wärme-Pakets überflogen haben. Denn die Förderrichtlinien, die seit Dienstag 12. Dezember draußen sind, enthalten nicht nur alles was auf den Wunschlisten der Branche gestanden hat, sondern sie gehen sogar weit darüber hinaus - so zumindest mein erster Eindruck. Auf LinkedIn habe ich das spontan genau so formuliert, und wissen Sie was? Ein "Like" vom Klimaschutzministerium habe ich dafür bekommen, das ist mir auch noch nie passiert - die scheinen das so ähnlich zu sehen :-)



