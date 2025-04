Ende des Jahres 2023 ist eine Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europäischen Union (Renewable-Energy-Directive, RED III) in Kraft getreten, die eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie in der EU auf 60 Prozent bis 2030 fordert, bei Wärme sollen die Erneuerbaren jedes Jahr um 1 Prozentpunkt zulegen. Allein mit einem Umstieg im Neubau ist dieses Ziel nicht zu erreichen, es wird auch im Bestand Verordnungen brauchen, um großflächig Investitionen in den Heizungstausch auszulösen.

Berechnungen des Verbandes Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) ergaben, dass der Anteil erneuerbarer Wärme in Österreich bis 2030 verdoppelt werden müsste, um die EU-Ziele zu erreichen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Planer*innen und Handwerker*innen, die Haushalten und Betrieben zur jeweils besten Lösung beim Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter verhelfen. Denn der Ausstieg soll sich in hoher Qualität vollziehen, wofür es Profis braucht, die sich mit klimaneutraler Haustechnik auskennen. Als Unterstützung haben wir in Österreich auch das Austria Solar Gütesiegel, das beim Solaren Heizen längere Garantiezeiten bietet und geringere Energieverluste durch hocheffiziente Speicher und Pumpen verspricht.

Eine zweite EU-Richtlinie, die den Trend zu klimaneutraler Haustechnik beschleunigen wird, ist im Mai 2024 in Kraft getreten und regelt die Effizienz von Gebäuden. Die sogenannte EPBD-Richtlinie zielt auf einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050, da Gebäude für mehr als ein Drittel aller Treibhausgase in der EU verantwortlich sind. Ab dem Jahr 2030 soll es nur mehr „Zero Emission Buildings“ im Neubau geben, alle Gebäude der Energieklasse F und G müssen bis 2027 bzw. 2030 auf bessere Energieklassen saniert werden.