Die neue Förderrichtlinie unterstützt die Errichtung von Wärmenetzen in Verbindung mit Wärmepumpen für Heizungsumstellungen ab zwei Wohnobjekten. Damit sind etwa gebäudeübergreifenden Lösungen, die es ermöglichen, erneuerbare Energiequellen wie Erdwärme oder Abwärme-Einspeisung effizient zu nutzen und benachbarte Objekte mitzuversorgen, gemeint. Die Förderung umfasst die Errichtung des Wärmenetzes und der Erdsonden, die Anschaffung von Wärmepumpen sowie die Planung und vorbereitende Arbeiten. Wichtig: Auch Neubauten können Wärme für benachbarte, bestehende Objekte liefern.

>> Lesen Sie auch: Autarkie mit Anergie?

„Wir müssen den Umstieg auf nachhaltige Wärmelösungen in Grätzeln und Quartieren denken – genau das unterstützen wir dadurch. Wer solche Projekte in Wien planen und umsetzen will, dem steht mit Wien Energie zudem ein verlässlicher und kompetenter Partner zur Verfügung“, erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.