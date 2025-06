Eine landesweite Studie der TU Graz zeigt, dass Österreichs Schulen die nationalen und europäischen Richtlinien zur Belüftung größtenteils nicht einhalten: Im vergangenen Schuljahr wurde in über 75 Prozent der untersuchten Klassenräume der Richtwert für die tägliche mittlere CO₂-Konzentration von 1000 ppm überschritten. Im Winter stieg die Quote sogar auf 88 Prozent. In Einzelfällen lagen die stündlichen mittleren CO₂-Werte bei über 6900 ppm, also fast beim Siebenfachen des Richtwerts.

In einem Viertel aller Klassenzimmer wurde nicht einmal das absolute Mindestmaß an Belüftung (4 Liter Luft pro Sekunde und Person) erreicht, das nach den geltenden europäischen und österreichischen Normen vorgeschrieben ist (empfohlen werden 10 Liter pro Sekunde und Person unter normalen Betriebsbedingungen). Dies bedeutet, dass viele Schulkinder weniger als 40 % des empfohlenen Mindestluftvolumenstroms pro Person erhalten. Kohlendioxid gilt für sich genommen zwar nicht als Luftschadstoff, seine Konzentration in der Raumluft wird aber seit langer Zeit als Indikator für die Luftqualität herangezogen. Modellrechnungen im Rahmen der Studie haben zudem gezeigt, dass die Luftgüte mit dem Risiko von Atemwegsinfektionen korreliert: Durch regelmäßiges Lüften lässt sich also neben der CO₂-Konzentration auch das Infektionsrisiko senken.

