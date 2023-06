Ein weiterer Schritt wäre die Predictive Maintenance, wo auf Grund der Verbrauchsdaten sogar zukünftige Fehler erkannt werden können. Diese basieren auf statistischen Modellen. Dazu müssen die Messeinrichtungen aber sogar im unter einer Minute-Bereich samplen, um Anfahrströme messen zu können. Moderne IoT basierte Messeinrichtungen ermöglichen dies. Die Umstellung erfolgt einfach per Softwareeinstellung.



Je genauer Sie samplen, desto größer werden die Datenmengen, die pro Zeiteinheit anfallen. Wir haben in unseren Projekten an der TU Wien, in der Hofburg oder im Theater in der Josefstadt sehr schnell Giga- und Terabyte an Daten pro Monat erfasst. Wenn es sich nun nicht nur um ein Gebäude, sondern um mehrere hundert oder sogar tausende handelt, kommt eine große Last auf die Datenbank zu. Hier helfen dann nur mehr Enterprise-taugliche Big Data Systeme. Lokale Datenbanken auf der SPSS sind da sehr bald am Limit.



Cloud-Lösungen bieten sich an. Dabei sind aber die Kosten für diese Life Datenverfügbarkeit sehr unterschiedlich. Gerade gängige Cloud Anbieter lassen sich die vielen Daten gut bezahlen und beschränken teilweise sogar die Verfügbarkeit auf eine gewisse Zeit, um die Datenmenge zu begrenzen.