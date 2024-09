Der Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit führt auch in der Baubranche zu grundlegenden Veränderungen. Neue gesetzlichen Regelungen auf Basis der EU-Taxonomieverordnung werden den Anteil der Neubauten stark zurückdrängen und das Sanieren von Bestandsgebäuden in den Vordergrund rücken. Um es gleich vorwegzunehmen: Trinkwasserinstallationen in Bestandsbauten sind nicht per se gefährlich, aber insbesondere unter Putz verlegte Installationen bergen mitunter Überraschungen.





Speziell, wenn keine aktuellen Bestandspläne vorliegen, lässt sich häufig nicht mit letzter Sicherheit feststellen, wie es um die Trinkwasserinstallationen wirklich bestellt ist. Denn bei Bestandsgebäuden ist es durchaus üblich, dass aufgrund von Zu- und Umbauten Totleitungen entstanden sind oder bei Reparaturarbeiten unterschiedlichste Werkstoffe eingesetzt wurden. Damit bleibt mitunter ein erheblicher Teil der vorhandenen Installation im ersten Schritt verborgen. Als Folge dessen findet sich dann in den Sachverständigengutachten der Hinweis:





„Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die frei zugänglichen Teile der Trinkwasserinstallation des Objektes. Die Begutachtung wurde auf Sicht ohne Bauteilöffnung durchgeführt. Entsprechend kann über Installationen unter Putz kein Bericht vorgelegt werden.“