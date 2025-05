Wie soll es danach weitergehen? Wird diese Nachhaltigkeitspartnerschaft weitergeführt, wenn das neue Stadion fertig ist?

Grellet: Der gemeinsame Weg wird nach dieser Saison selbstverständlich fortgesetzt. Wir freuen uns schon über weitere partnerschaftliche Saisonen in Lustenau auf sportlicher Basis wie im Bereich der Nachhaltigkeit. Austria Lustenau und bösch bleiben der Vision einer nachhaltigen Zukunft treu.

Sportsponsoring und vor allem Fußball ist gerade in der Gebäudetechnik sehr verbreitet: Warum ist der Sport gerade in dieser Branche so attraktiv?

Grellet: Der Sport erreicht Massen und ist pure Leidenschaft. Die Gebäudetechnik ist in den letzten Jahren in der Wahrnehmung sprichwörtlich aus den Kellern vor die Haustüre „gewandert“ und ist präsenter denn je. Und genau hier ist die Sensibilisierung zum Thema sehr wichtig. Wir wollen auf die Wichtigkeit der Gebäudetechnik, egal ob Heizungstausch und Energiewende in der Raumwärme, oder Innenraumluft-Qualität in Sportstätten aufmerksam machen. Natürlich ist mit diesem Sponsoring auch ein Ziel von bösch, dass wir über diesen Kanal unsere Zielgruppen erreichen und dadurch im Gespräch bleiben.