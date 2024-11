Der mit der Sanierungsplanung beauftragten erevo mit dem Sitz im niederösterreichischen Karlstein an der Thaya stellten sich vor Planungsbeginn im September des Vorjahres gleich eine ganz Reihe von Problemen, was sich im Bericht an die KPC wie folgt liest: „Die thermische Solaranlage wies trotz größerer Reparaturen 2022 einen schlechten Betriebszustand auf, was eine signifikante Einschränkung darstellte, da die bestehende Solaranlage als einen Teil der Energieversorgung Wärme und nicht nur Warmwasser übernehmen soll. Zudem war die externe Wärmeenergielieferung (Nahwärme) eines Heizwerks, auf die das System hauptsächlich angewiesen war, nicht immer zuverlässig verfügbar“.



Interessant ist, dass zwischen der OÖ Wohnbau und der erevo vertraglich festgehalten worden war, „dass bei Nichterreichen der vereinbarten Einsparungsziele die Leistungen der erevo GmbH nicht vollumfänglich beglichen werden bzw. bis zu 50 Prozent wieder an den Auftraggeber zurückgezahlt werden müssen. Basis waren mindestens 15 Prozent der eingesetzten externen Heizenergie. Aus heutiger Sicht (der Bericht stammt von Anfang August 2024, Anm.) wird die Einsparung im Jahr leicht über 25 Prozent bei der von außen zugeführten Heizenergie liegen“.



„Diese Probleme wurden durch weitere technische Mängel verschärft“, heißt es weiter: „Der Wärmetauscher, eine zentrale Komponente für den Wärmetransfer und Bindeglied zum Heizenergieversorger, war so stark verlegt, dass das Heizungswasser stark verschmutzt war, und zahlreiche Wohnungs-Übergabestationen, die für die individuelle Wärmeverteilung in den Wohnungen sorgen sollten, verbesserte Einstellungen benötigten. Darüber hinaus waren die Heizkreise unzureichend reguliert, was zu ineffizientem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führte“. Effekte, die wohl nicht nur hier auftreten.