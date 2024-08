Rund ein Drittel der Haushalte in Österreich werden mit Nah- oder Fernwärme versorgt. Ein weiterer Ausbau der Netze ist für die Zukunft geplant, ein Anschluss an sie wird aktuell auch mit dem Erneuerbare-Wärme-Paket gefördert. Die Bedeutung des Fernwärmesektors nimmt also nicht zuletzt im Rahmen der Energiewende zu. Da solche Netze regional beziehungsweise lokal begrenzt sind, stehen angeschlossenen Kund*innen und Kunden Alternativen häufig entweder eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung. Den Fernwärmeversorgern kommt damit regional jeweils eine besondere Marktstellung zu.



Aufgrund dessen wurde im Juni 2024 ein Bundesgesetz zur Abmilderung von Krisenfolgen und zur Verbesserung der Marktbedingungen im Falle von marktbeherrschenden Energieversorgern zu erlassen, welches auch auf den Fernwärmesektor anwendbar ist und die Bundeswettbewerbsbehörde dazu ermächtigt, Verfahren am Kartellgericht einzuleiten. Das hat die BWB am 20. August nun auch getan. Solche Branchenuntersuchungen können eingeleitet werden, wenn Umstände darauf hinweisen, dass es zu Wettbewerbseinschränkungen oder -verfälschungen in einem betreffenden Wirtschaftszweig kommt.