Erst kürzlich haben die VIZ Ingenieure auch die Errichtung eines Pumpenstands an der HTL Jenbach ermöglicht. Aus Material der VIZ Mitglieder Grundfos, Kessel, Hutterer & Lechner sowie des Großhändlers ÖAG und der Firma Pletzer (VIZ Ingenieure Mitglied) konnten die Schüler*innen und das Lehrpersonal der HTL einen eigenen Pumpenstand bauen.

Darin wird eine Ober- und Unterwasserpumpe der Firma Grundfos einmal konstant und einmal druckgeregelt, auch eine Regenwassernutzungspumpe angeschlossen ist angeschlossen. Letztere speist ein WC sowie einen Waschtrog. Der Abfluss wird mittels einer Hebeanlage von Kessel über eine gedachte Rückstauebene gehoben. Eine eingebaute elektronische Rückstauklappe kann mittels einer Pendelrückstauklappe von Hutterer & Lechner künstlich einen Rückstau erzeugen. So stehen den Schüler*innen mehrere Varianten von Wasserzulauf mittels Pumpen bzw. Wasserablauf mittels Pumpe anschaulich zur Verfügung. Die erforderlichen Zu- und Ableitungen wurden in Edelstahl ausgeführt und von der ÖAG zur Verfügung gestellt. Weiteres Kleinmaterial hat der VIZ Ingenieur Anton Pletzer aus Hopfgarten beigesteuert.



„Wir haben das Konzept der VIZ Ingenieure fertig und detailliert in Tirol entwickelt“, betont Robert Kowarik abschließend. Über den VIZ steht es anderen Bundesländern zur Verfügung, damit diese auf der Grundlagenarbeit Tirols das Konzept an ihre Region anpassen können. Unterstützt werden sie dabei vom VIZ, für dessen Mitgliedsbetriebe das Konzept ebenfalls bereitliegt. Wichtig dabei ist aber das persönliche Engagement und die gute Zusammenarbeit der Ausführenden, die zukünftige Ingenieure (aber auch Diplom-Ingenieure, Meister und Unternehmer) für die Branche begeistern wollen.