Das ÖGNI Nachhaltigkeitssymposium wartet am 17. Oktober in der Wiener Hofburg mit einem besonderen Stargast auf: Die international renommierte Schauspielerin, Produzentin und Verfechterin von Menschenrechten und Klimalösungen, Cate Blanchett wird teilnehmen. Im Fokus des Symposiums stehen Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft der Immobilienwirtschaft, die internationale Expert*innen zuvor in zwei Workshoptagen entwickeln und im Rahmen der Abendveranstaltung unter dem Motto „Sustainability: Turning Intentions into Impact“ präsentieren.



„Wenn es um Nachhaltigkeit geht, denken wir an erneuerbare Energien, Elektroautos oder grüne Technologien - aber wir übersehen oft die enormen Auswirkungen, die Gebäude auf unseren CO 2 -Fußabdruck haben“ erklärt Blanchett. Sie engagiert sich selbst seit Jahren für Lösungen im Bereich Klima- und Umweltschutz und ist Mitglied des Earthshot Prize Council und die erste Botschafterin für den Botanischen Garten Wakehurst und die Millennium Seed Bank. Außerdem ist Blanchett ein Mitglied der Australian Conservation Foundation und der Australian Wildlife Conservancy - und produziert seit Kurzem den Audible Original Podcast Climate of Chance.

