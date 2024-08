Das hat auch klar dokumentierbare Gründe: Der Markt in der technischen Gebäudeausrüstung ist stark regulatorisch und normativ beeinflusst. Bauvorschriften und Energieeffizienzstandards zeigen durch die föderale Struktur wenig Einheitlichkeit. Der stark unterschiedliche Grad an Urbanisierung bedingt ebensolche Unterschiede in der Dichte, Anforderungen und Nutzungsmuster moderner Gebäudeinfrastruktur. All das hat einen enorm direkten Einfluss auf die Marktdynamik. In Zukunft wird der VIZ daher gemeinsam mit Ronald Pommer diesem Aspekt noch stärkere Beachtung schenken: Die VIZ-Trendstudie wird noch weiter regionalisiert werden und das Marktwissen mit detaillierten Blicken durch die regionale Lupe bereichern.



>>> 20 Jahre VIZ: „Es wird auch in Zukunft kein ChatGPT eine Druckhaltungsanlage installieren können"



Eine konkrete Auswirkung hat das auf die VIZ-Strategie: „Im Zentrum der VIZ-Zukunftsgestaltung steht die gesamte vertikale Wertschöpfungskette, der effiziente Informationsfluss und gesteigerter Nutzen durch den Einsatz technischer Gebäudeausstattung.“ Dabei steht für ihn die strategische Aufgabe der Branche im Blickfeld: Die Energiewende ist ohne aktives Zutun der Gebäudetechnik nicht zu schaffen. „Der VIZ möchte dabei eine Leuchtturmfunktion übernehmen und Orientierung bieten. Wir sind in den letzten 3 Jahren enorm gewachsen und können diese Aufgabe erfüllen“, so Ronald Pommer.