KPS Global hat in den letzten Jahren den Wandel bei maßgeschneiderten Walk-In-Lösungen in der Lebensmittelindustrie vorangetrieben: Die patentierte Paneltechnologie reduziert den Kühlbedarf, senkt den Energieverbrauch und vermeidet Lebensmittelabfälle. So unterstützt das Lösungsangebot des Unternehmens Kunden dabei, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern und ihre Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.



Das Unternehmen war seit Dezember 2015 im Privatbesitz der D Cubed Group sowie weiterer Investoren und entstand durch die gleichzeitige Übernahme der Unternehmen Dover Corporation und The Manitowoc Company, Inc. durch D Cubed. Die Transaktion bestätige die erfolgreiche Entwicklung und das Wachstum von KPS Global in seinem traditionellen Lebensmittel- und Einzelhandelsmarkt sowie die erfolgreiche Expansion in zusätzliche Branchen und Märkte, so Viessmann in einer Aussendung. Zudem werde die Übernahme die nächste Wachstumsphase für das Unternehmen eingeläutet.

„KPS Global ist eine starke Ergänzung für unser Ökosystem und leistet einen direkten Beitrag zu unserer Vision, CO 2 -Emissionen zu reduzieren und die Lebensqualität der wachsenden Weltbevölkerung zu verbessern. Unsere starke europäische Präsenz im Bereich Kühl- und Reinräume bietet uns die Chance, von dem Wissen und der Erfahrung des jeweils anderen zu profitieren", äußert sich Viessmann-CEO Max Viessmann zur Transaktion.



Mit der Übernahme von KPS Global baut Viessmann seine Kühl- und Reinraum-Plattform signifikant aus. Den Grundstein für diesen Bereich legte Viessmann im Jahr 1974 mit der ersten Produktion von Kühlräumen im deutschen Hof. Heute bietet die Clean & Cold-Plattform des Familienunternehmens Kühl- und Reinraumlösungen für eine sichere Umgebung von Waren und Prozessen sowohl in der Gastronomie als auch im Gesundheitswesen. 2023 hat Viessmann mit der Übernahme von BMIL Technologies zum ersten Mal Fuß in den nordamerikanischen Markt für Reinraum- und Kühlzellenlösungen gesetzt.