Anhand von Leuchtturmprojekten will der Fonds zeigen, wie in urbanen sowie in ländlichen Gebieten der Energieverbrauch mittels energieoptimiertem Sanieren sowie Bauen gesenkt werden kann. In Neubauten wird das Ziel Plusenergie verfolgt. Was den Bestand betrifft, soll die Rolle der Gebäude als Energiesenken, -speicher und - quellen für die Flexibilisierung der leitungsgebundenen Wärme- und Kälteversorgung demonstriert werden.

„Schwerpunkt dieser Förderinitiative liegt auf multiplizierbaren Musterlösungen durch die Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekten sowie der Beschaffung, Erprobung und Validierung neuer oder verbesserterund", beschreibt der Klima- und Energiefonds das Programm, das sich an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Gebietskörperschaften, Forschungseinrichtungen und Universitäten richtet.Unter dem Arbeitstitel „Leuchttürme der Wärmewende" sollen die Lösungen, die in Forschungsprogrammen entwickelt wurden, in die erstmaligekommen. Gefördert werden Forschung und Entwicklung sowie innovationsrelevante Investitionskosten.