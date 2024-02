Knapp zwei Drittel der Befragten – die dem Studiendesign (siehe Kasten) zufolge großteils mit Gas, Öl oder Biomasse heizen – nennen zu hohe Kosten als den Hauptgrund für ihre Unzufriedenheit mit ihrem derzeitigen Heizsystem. Etwa die Hälfte gibt an, nicht zufrieden zu sein, weil das Heizsystem nicht nachhaltig ist und das Klima schädigt. Ein Drittel macht sich Sorgen um die Brennstoffversorgung und die Verfügbarkeit und ein Viertel nennt Probleme mit der Technik als Grund.



Befragte, die bereits angegeben haben, einen Heizungstausch in Bedacht gezogen zu haben, wollen diesen laut Umfrage auch kurz- oder mittelfristig umsetzen. 22 Prozent möchte einen Heizungstausch noch 2024 oder 2025 realisieren, 49 Prozent in den nächsten drei bis fünf Jahren. In diesem Zusammenhang wird das Ziel der Kosteneinsparungen als am wichtigsten erachtet, gefolgt von einem niedrigen Wartungsaufwand, einer schnellen Installation, einer Installation ohne größere Umbaumaßnahmen und der aktuellen Förderlandschaft.



Als Motiv für einen Umstieg spezifisch auf Pellets oder Holz geben die Befragten die Unabhängigkeit von Gas und Öl, die Möglichkeit zur Verwendung für Warmwasser als auch Heizung sowie die Umweltfreundlichkeit von Biomasse am häufigsten an.