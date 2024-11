„Bei 952 Räumen ist noch viel zu tun, ehe wir ein automatisiertes, vollflächiges Monitoringkonzept implementieren können“, weiß der Gebäudeleiter. Nutzen bringt dies in mehrfacher Hinsicht: Die Simulation dient der Optimierung des Raumklimas, der Senkung des Primärenergiebedarfs wie auch der Dekarbonisierung. Zudem hofft Fischer auf Datenmaterial für künftige Investitionsentscheidungen: „In Zukunft wissen wir bei jeder gebäudetechnischen Investition von vornherein, was sie kostet und was sie bringt.“

Auch wenn die Studierenden noch eifrig an ihren Masterarbeiten werken – ersten messbare Resultate gibt es bereits: Modellhaft abgebildet wurde die gezielte Lüftung durch Fensteröffnung in den Nachtstunden („Free Cooling“). Simuliert wurde auch der Einsatz von Streckmetall-Abschattung im sogenannten „Großsäugersaal“. Gut möglich also, dass die großen Säugetiere im Museum dank erster Projektergebnisse künftig in heißen Sommer weniger in Schwitzen kommen.