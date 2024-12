TGA: Was sind für Sie die Unterschiede zwischen Österreich und der Schweiz? Über die beiden Länder sagt man gerne, sie würde Rücken an Rücken leben und nicht viel voneinander wissen. Erleben Sie das auch so unterschiedlich?

Amir Ibrahimagic: Die beiden Länder sind sehr nahe beieinander, aber haben eine andere Ausrichtung. Die Schweiz ist stärker in sich zurückgezogen und schottet sich mehr ab, auch technisch. Österreich ist offener, zudem in Richtung Deutschland und die EU orientiert, während in der Schweiz französische und italienische Einflüsse schon allein durch die Sprachgruppen stärker sind. Für das, was wir als Konvekta machen, gibt es in der Ausführung aber wenig Unterschiede.

Wie tut man sich als Schweizer am österreichischen Markt? Wo war da für Sie der größte Anpassungsbedarf?

Ibrahimagic: Ich bin herzlich aufgenommen worden, Österreicher sind offener gegenüber Neuen als die Schweizer, auch in der Kommunikation. So schnell wie in Österreich wird man in der Schweiz nicht integriert. Auch das speziell im Osten Österreichs die akademische Viertelstunde Verspätung üblich ist, daran musste ich mich anpassen. In der Schweiz wäre das ein Killerkriterium, fünf Minuten vor der Zeit ist des Schweizers Pünktlichkeit.

Sie waren vor der Zeit bei Konvekta beim Schweizer Militär? Was haben Sie dort gelernt und mitgenommen?

Ibrahimagic: Ich war Hauptfeldwebel und in dieser Funktion für Logistik und Materialwirtschaft zuständig. Meine Einheit hatte 280 Personen, und die führt man auch. Das ist ein Unterschied zur Rekrutenschule in Österreich, wo mehr Drill dabei ist. Im Schweizer Milizwesen rücken die Menschen immer wieder ein, da geht es nicht nur um Drill, sondern um Zielführung und um die menschliche und fachliche Qualität, die dafür nötig ist. Auch dass Personen aus allen Berufen und mit allen Hintergründen beisammen sind, hat mir den Blick geöffnet für den Umgang mit Menschen.