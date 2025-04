Das Europäische Parlament hat sich für ein umfassendes Verbot von stationären Kälteanlagen, die F-Gase verwenden, ausgesprochen. Die Verordnung zielt darauf ab, die Emissionen von F-Gasen bis 2030 um 70 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren. Die Verwendung von Treibhausgasen mit hohem GWP soll eingeschränkt beziehungsweise soll die Verwendung von F-Gasen in vielen neuen Gerätetypen verboten werden.

In Österreich gilt bei Neuanlagen ab 2026 ein Verbot von Monoblock-Wärmepumpen mit F-Gasen. Ab 2027 gilt ein Verbot aller Split-Klimaanlagen und -Wärmepumpen mit fluorierten Kältemitteln bis ca. 8 kW bei einer Füllmenge unter 3 Kg. Ab 2028 folgt ein Verbot aller Split-Klimaanlagen und -Wärmepumpen mit fluorierten Kältemitteln bis ca. 12kW. Bei Split-Anlagen mit einer Nennleistung zwischen 12 kW und 200 kW muss der GWP unter 75 liegen. Und es gibt ein Verbot von F-Gasen in Split-Anlagen mit einer Nennleistung von mehr als 200 kW.

>>> Der ultimative F-Gase-Fahrplan

Die gute Nachricht: Wärmepumpen mit dem Kältemittel R410A dürfen weiterhin verkauft und ohne Einschränkungen serviciert werden. Die Herausforderung besteht darin, dass natürliche Kältemittel wie Propan als explosiv und brennbar gelten, was bei vielen Bedenken auslöst. Richard Freimüller erklärt: „Der Betrieb von Wärmepumpen ist sicher, wenn der Einbau durch geschultes Fachpersonal erfolgt. Installateuren bieten der Wärmepumpenverband sowie Bildungseinrichtungen wie WIFI und AIT modulare Zusatzausbildungen an.“ In seinen 30 Jahren Erfahrung in Österreich kann Freimüller lediglich von einem Fall berichten, in dem ein Techniker Verbrennungen erlitten hat. Weitaus größere Sorgen bereitet ihm allerdings der rasche Übergang von synthetischen auf natürliche Kältemittel, da dieser die Hersteller von Wärmepumpen vor erhebliche Herausforderungen stellt.