Komplexer werdende Projekte und weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter: Beim Blick auf den Arbeitsplatz Ingenieurbüro von morgen ortet Gagstädter viele Chancen in Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Denn gerade Planungsbüros würden viel mit Daten arbeiten und selber viele Daten produzieren, mit denen KI-Systeme gefüttert und angelernt werden können. Als Unternehmer müsse sich der Planer überlegen, was er aus den Daten herausholen wolle und wie er sie dafür aufbereiten müsse.



Ein Beispiel aus seinem Arbeitsumfeld als Chemiker nennt er die Einreichung von Lackieranlagen: Hier sind auch bei unterschiedlichen Anlagen die technischen Einreichunterlagen sehr ähnlich. Und doch seien bei jedem Projekt viele unterschiedliche Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzusuchen und in Form zu bringen. „Es wird möglich sein, einer KI beizubringen, diese Daten zusammenzusammeln und in geeignete Form zu bringen“, so die Hoffnung von Gagstädter. Die Kontrolle verbleibt beim Ingenieurbüro.



Der Fachverbandsobmann sieht in der Künstlichen Intelligenz also deutlich mehr Chancen als Risiken für die Planer*innen. In Oberösterreich, wo Gagstädter auch Fachgruppenobmann der Ingenieurbüros ist, gab es bereits ein KI-Seminar, um den Büros die möglichen Anwendungsgebiete näherzubringen. Optimistisch und mutig in die Arbeitswelt der Zukunft zu gehen, das sieht er als seine Aufgabe für die Ingenieurbüros.