Mit dem Erwerb einer ehemaligen Elektrolux-Kühlschrankfabrik in Ungarn ist Qvantum in die oberste Liga der europäischen Wärmepumpenhersteller gerückt: Im Werk von Nyíregyháza im Nordosten Ungarns, das im Sommer 2024 gekauft wurde, können in der ersten Ausbaustufe 300.000 Wärmepumpen pro Jahr vom Band laufen, mit entsprechender Adaption und im Schichtbetrieb sollen es bis zu einer Million Geräte werden.

Aber schon seit dem ersten öffentlichen Auftritt auf der ISH 2023 ist Qvantum in aller Munde: Was will die schwedische Wärmepumpen-Start-up, und mit welchem Versprechen lockt das Unternehmen so viele bekannte Köpfe aus der Wärmepumpen-Szene an?