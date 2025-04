Auf Hochschulebene gibt es hingegen einige Aus- und Weiterbildungen, reicht das nicht?

Bele: Es gibt natürlich z.B. die FH Kufstein, es gibt an der Universität für Weiterbildung Krems den berufsbegleitenden Lehrgang, auch am BFI gibt es Diplomlehrgänge, sowie natürlich einige Kurse am WIFI und weiteren Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Facility Management hat einen sehr hohen Anspruch, nämlich die strategische Unterstützung der Geschäftsleitung. Hier wäre es gut, eine Lehre zu haben, in der man die Grundlagen lernt, und für Führungsaufgaben sich dann entsprechend weiterzubilden. Das ist in jedem Gewerbe, in jedem Handwerk so, dass die Lehre die Basis bildet und eine gewünschte Spezialisierung darauf aufsetzt, wie etwa die Meister- und Unternehmerprüfung oder ein Studium.

Waschl: Wo es uns am meisten fehlt, das ist sozusagen der „Mittelbau“ im Berufsstand. Wir haben auf der einen Seite die einzelnen Gewerke, wie beispielsweise Elektrotechniker oder Installateure, und auf der anderen die Hochschulausbildungen. Was in der Breite aber am meisten gebraucht wird, das sind Objektmanager und Standortverantwortliche. Das fehlt, und dafür fehlt es auch an der entsprechenden Ausbildung, die derzeit in den einzelnen Unternehmen selbst gemacht wird. Dafür wird dann beispielsweise ein Installateur oder Elektromechaniker, der aus seiner spezifischen Schiene kommt, für die FM-Verantwortung in seinem Unternehmen weitergebildet. Eine Lehre wäre eine gute Basis, wo auch Verständnis für die vielen verschiedenen Aspekte des Facility Mangements von Grund auf gelehrt wird.

Welche Aspekte wären da für Sie zentral?

Waschl: Neben den technischen Themen wären das auch die Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb sowie die wirtschaftlichen Themen. Jeder Objektverantwortliche bei uns muss mit Budgets umgehen können und die Grundlagen der Kostenrechnung beherrschen. Das ist ganz wichtig: Was technisch nötig oder sinnvoll wäre, muss auch wirtschaftlich gedacht werden – in dem Spannungsfeld lebt das Facility Management.

Bele: Wir haben ein klares Berufsbild entwickelt, das alle nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten enthält. Dieses Berufsbild mit all seinen Anforderungen in eine Lehrausbildung zu überführen, wäre das Ziel – die Grundlage haben wir gelegt.