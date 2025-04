Wie bei allen Marktteilnehmern gibt es auch bei Ihnen Veränderungen im Personalstand. Wie viele Mitarbeitenden mussten Sie abbauen, und wie lösen Sie das?

Stadlhofer: Rexel ist das schon Ende 2023 strukturiert und in Abstimmung mit dem Betriebsrat angegangen. So wurde etwa schon mit Anfang 2024 ein „hire-freeze“ ausgesprochen. Es gibt derzeit keine Nachbesetzungen bei Pensionierungen oder bei der natürlichen Fluktuation. In manchen Bereichen konnten wir gemäß unserer Strategie Abläufe optimieren, Synergien nutzen, Effizienzen und Produktivität steigern z.B. durch Automatisierung - seit Anfang des Jahres haben wir einen Autostore. Dadurch und durch den verstärkten Fokus auf unsere Kernkompetenzen konnten gewisse Positionen ebenso eingespart werden. Wobei ich auch erwähnen möchte, dass wir in den letzten drei Jahren auch ca. 70 Mitarbeiter*innen zusätzlich eingestellt haben. Die Anzahl der heurigen Reduktion liegt in jedem Fall deutlich darunter und es war uns wichtig sicherzustellen, dass es zu keiner Serviceverschlechterung in Richtung Kunden kommt. Das ist uns auch gut gelungen.

Zum Abschluss würde ich gerne zum Anfang zurückkehren: Sie haben gesagt, die Hauptmotivation für den Wechsel war der Wunsch, etwas Neues zu machen. Jetzt haben wir uns aber doch wieder über dieselben Themen unterhalten wie in Ihrer ehemaligen Position. Haben Sie bei Rexel etwas Neues umsetzen können, was bei der Frauenthal nicht möglich gewesen wäre?

Stadlhofer: Nein. Ich bin ja dort nicht weg, weil mir irgendwas nicht möglich gewesen wäre. Für einen Neustart hätte sich jeder einen wirtschaftlich einfacheren Zeitpunkt vorgestellt. Es war ein intensives halbes Jahr bei Rexel mit vielen positiven Veränderungen, die wir schon umgesetzt haben. Was ich aber schon mitgenommen habe aus meiner alten Firma, das ist die Erfahrung, was im Großhandel gut funktioniert: Das will ich hier verstärken. Und was nicht so gut funktioniert: Das lasse ich einfach weg. Wir versuchen uns in schwierigen Zeiten aufs Wesentliche zu konzentrieren und nützliche Dinge für unsere Kundinnen und Kunden zu machen. Wir nennen das „x² “, wobei X für Rexel steht und das Quadrat bedeutet, dass wir die PS noch besser auf die Straße bringen und den Kunden noch mehr in den Fokus stellen wollen. Dabei haben wir jetzt schon wirklich tolle Erfolge.