Sie sind hier in einer ungewöhnlichen Doppelstruktur, auch gegenüber Wolf in Mainburg, die sonst ja nur mit eigenen Tochtergesellschaften in den Ländern arbeiten. Wie lebt es sich damit?

Stangl: Da muss man reinfinden, das stimmt. Aber wir sind eng abgestimmt mit Mainburg und werden von dort behandelt wie eine eigene Tochtergesellschaft. Die gegenseitige Abstimmung erlaubt uns, die speziellen Bedürfnisse des österreichischen Marktes in Mainburg zu platzieren, das hilft uns sehr bei der Entwicklung. Im Gegenzug erhält Mainburg neben einem starken Partner in Österreich auch wertvolle Daten und Feedback von einer betriebswirtschaftlich eigenständigen Organisation.

Was sind österreichische Marktbedürfnisse, die sich von Deutschland unterscheiden?

Stangl: Da gibt es einige. In Deutschland verkauft Wolf beispielsweise nur über den dreistufigen Großhandel, wir hier ausschließlich direkt, also zweistufig. In Deutschland spielt die Grundwasser-Wärmepumpe keine Rolle, in Österreich schon. Bei den Thermen für den Wiener Markt unterscheiden sich zum Beispiel die technischen Anforderungen von denen in Deutschland, und bei der Lüftung gibt es ebenfalls Unterschiede.