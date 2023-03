Der Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker*innen Manfred Denk hebt in seinem Statement die Bedeutung der Solarthermie hervor: Der Beitrag den thermische Solaranlagen in Wohngebäuden für die Klimawende leisten können werde derzeit „stark unterschätzt". Die Anzahl der Anlagen müsste sich laut Denk verdreifachen – so könnten bis 20204 zwei Mio.Tonnen CO 2 eingespart werden und damit über 20 Prozent der CO 2 -Emissionen im Gebäudesektor eingespart werden. Zusätzlich würden so etwa 10.000 heimische Arbeitsplätze entstehen, da Solarkomponenten überwiegend in Österreich gefertigt werden. Denk gibt auch einen praktischen Ansatz mit: „Man nehme die verfügbare Dachfläche, belege sie mit zwei Dritteln PV-Fläche, erzeuge damit elektrischen Strom und verwende ungefähr ein Drittel für thermische Solarenergie."

