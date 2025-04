Dass eine Energiewende nötig und sinnvoll ist, diese Erkenntnis stand auch Anfang des Jahrtausends schon auf dem gesicherten Boden der Wissenschaft. Abgesehen von den Klimaauswirkungen der fossilen Energieträger ist Erdöl ist zu wertvoll zum Verheizen, wenn es Alternativen dazu gibt. Gas hat damals begonnen, sich als Brückenenergie zu positionieren – mittlerweile ist das die längste Brücke der Menschheitsgeschichte, könnte man meinen ;-)

Und ich bin in dem Sommer, nachdem ich Austria Solar kennengelernt hatte, nach Italien an die obere Adria auf einen Campingplatz auf Urlaub gefahren. Ein schöner, moderner, kinderfreundlicher Campingplatz. Aber als ich erstmals in Richtung Duschen gegangen bin, hat es plötzlich nach Heizöl gerochen. Weil ichs nicht glauben konnte, bin ich dem nachgegangen. Tatsächlich: Das Warmwasser zum Waschen, Duschen und Geschirr reinigen wurde mit einem relativ neu wirkenden Ölkessel aufbereitet.

Das hat mich, in Kenntnis der Möglichkeiten der Solarwärme, zum Kopfschütteln gebracht. Wo gäbe es ein besseres Einsatzgebiet für Solarwärme, also einen Campingplatz? Ein großer Warmwasserbedarf, der zentral an einem Punkt in einem Gebäude anfällt und keine Feinverteilung nötig macht. Das Warmwasser wird auch großteils abends gebraucht, nachdem den ganzen Tag die Sonne geschienen hat. Den Warmwasserbedarf gibt es auch nur im Sommer, wenn die Sonne scheint, weil im Winter ist niemand auf dem Campingplatz - und deshalb ist auch keine Heizung nötig, sondern eben nur: Warmes Wasser. Jössasmaria, wozu dann Heizöl importieren.

Da habe ich gelernt, dass es für die Energiewende nicht nur die Verfügbarkeit von Technologien braucht. Es braucht auch Information, und zwar an Betreiber, Planer und Anlagenbauer; es braucht Schulung und Vernetzung; und idealerweise übernimmt das eine Organisation, die dabei alle Seiten im Blick hat. Dieses Sisyphusarbeit, das habe ich auf diesem Campingplatz verstanden, leistet Austria Solar. Sisyphusarbeit deshalb, weil wenn wir wollen, finden wir auch heute noch genug Campingplätze mit laufenden Ölkesseln.

