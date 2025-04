Kritik am „Normendschungel“ sind sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner am Bau, darauf können sich alle einigen. Gemeinsam wird beklagt, dass einander manche Normen sogar widersprechen. Wie sehen Sie das?

Pokorny: Es stimmt, dass es viele Normen gibt, auch weil viel auf europäischer Ebene gemacht wird. Aber wir kommen an gemeinsamen Standards nicht vorbei. Es wäre wichtig, dass viele aus der Branche daran mitarbeiten und die Normen verbessern helfen. Im Alltag sind Normen keine Belastung, im Gegenteil: Man kann sich das Leben sogar deutlich erleichtern, indem man etwa für das angesprochene Thema der Heizlastberechnung entsprechend validierte Software-Tools verwendet. Dass einander Normen in bestimmten Punkten inhaltlich widersprechen, sollte eigentlich nicht vorkommen. Das kann man aber im Einzelfall schwer ausschließen, da eben auf verschiedenen Ebenen, national und europäisch, viel an gemeinsamen Standards gearbeitet wird.

One in, two out – also für jede neue Norm sollten zwei rausgeschmissen werden: Wäre diese Forderung umsetzbar?

Pokorny: Als grundsätzliche Richtung würde ich das begrüßen. Aber als konkrete Forderung lässt es sich in der Praxis sicher nicht 1:1 umsetzen.