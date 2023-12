Experte erklärt: Darauf kommt es bei der Badplanung an

Alexander Leopold: Seine Kreativität beruht auf Freiheit, in der Architekturentwicklung ortet er so manchen Skandal. Im Interview erklärt er, was den perfekten Schauraum ausmacht, wie digital das moderne Bad sein soll und was bei der Planung von Privatbädern wirklich wichtig ist.

Sanitärmarkt: Ziehen Luxus und Schönheit?

Der „Design District“ in der Wiener Hofburg zeigt jeden Herbst hochwertiges Design – mit Erfolg: Heuer besuchten fast 25.000 Menschen an den drei Messetagen die 250 Aussteller. TGA Edition Sanitär hat zwei prominente Sanitäraussteller gefragt, was im High-End-Segment derzeit Erfolg verspricht.

Drei Badtrends für 2024

2024 ist Zeit für Gefühl – auch im Badezimmer-Design – sagt Villeroy & Boch voraus. Wie das genau aussehen kann, haben wir Ihnen hier mit Fotos aufgeschlüsselt.

