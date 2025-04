Wärmepumpen in Österreich und Deutschland unter der Lupe

In Deutschland spricht die Wärmepumpenbranche von einer Marktstabilisierung. Vergleicht man die momentan verfügbaren Zahlen mit jenen in Österreich, zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab.

Chemiekonzern BASF baut größte industrielle Wärmepumpe

Die größte industrielle Wärmepumpe der Welt soll bis 2027 in Ludwigshafen gebaut werden. Mithilfe der Abwärme eines der beiden Steamcracker am Standort will der Chemiekonzern BASF so bis zu 500.000 Tonnen Dampf pro Jahr produzieren.

Wie laut sind Luftwärmepumpen wirklich?

Die Luftwärmepumpe boomt. Als grüne Heiztechnologie eignet sie sich für Neubau und Sanierung – aber auch für die Ohren? Fragen zum Thema Lärmbelästigung kommen bei Wärmepumpen häufig auf, im Reportage-Format "reNEWSable" hat TGA ganz genau hingehört.

Wärmepumpen: Lebensdauer steigern, heißt Ressourcen schonen

Hannes Brandner versteht sich als „Spielverderber für die Verschrottung“ – aber, dass Ochsner Wärmepumpen mit seinem Ansatz derzeit alleine auf weiter Flur steht und aus dem Nachbarland mehr Anerkennung kommt als aus Österreich, macht ihn ein wenig traurig.

